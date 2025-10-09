Реклама
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Ушаков указал на нежелание ЕС принять достигнутые в Анкоридже договоренности

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Достигнутые в Анкоридже договоренности между РФ и США не нравятся европейским лидерам, которые не заинтересованы в мире, но они работают. Об этом 9 октября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, не всем нравятся, например европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса», — заявил Ушаков в интервью Первому каналу.

При этом помощник президента подчеркнул, что достигнутые соглашения продолжают работать. Кроме того, по его словам, в настоящее время контакты между представителями администраций президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проводятся постоянно.

Нейтральные доводы: как влияют на экономику РФ и мира итоги переговоров на Аляске
И стоит ли ждать укрепления рубля и роста рынков после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. По ее результатам российский лидер отметил стремление коллеги из США к урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.

2 октября Путин обратил внимание на то, что сам факт его встречи с американским лидером является знаком для восстановления двусторонних отношений российской и американской стороны. По словам президента, на встрече лидеры обсуждали возможности и способы урегулирования украинского кризиса.

