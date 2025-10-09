Ушаков указал на нежелание ЕС принять достигнутые в Анкоридже договоренности

Достигнутые в Анкоридже договоренности между РФ и США не нравятся европейским лидерам, которые не заинтересованы в мире, но они работают. Об этом 9 октября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, не всем нравятся, например европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса», — заявил Ушаков в интервью Первому каналу.

При этом помощник президента подчеркнул, что достигнутые соглашения продолжают работать. Кроме того, по его словам, в настоящее время контакты между представителями администраций президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проводятся постоянно.

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. По ее результатам российский лидер отметил стремление коллеги из США к урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.

2 октября Путин обратил внимание на то, что сам факт его встречи с американским лидером является знаком для восстановления двусторонних отношений российской и американской стороны. По словам президента, на встрече лидеры обсуждали возможности и способы урегулирования украинского кризиса.

