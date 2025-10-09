Реклама
Рябков указал на отсутствие оснований для перезапуска Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 9 октября заявил, что на данный момент нет оснований для обсуждения перспектив перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пока не будут восстановлены линии резервного энергоснабжения.

«Сейчас, как я понимаю, не восстановлены ни та, ни другая линия энергоснабжения, резервные, которые подведены к станции, чтобы гарантированно обеспечить охлаждение реакторов. Я думаю, что в любом случае до момента, пока не решится данный вопрос, обсуждать перспективы перезапуска станции оснований нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что в этой ситуации основное внимание министерства направлено на другие вопросы. При этом он отметил, что специалисты, естественно, будут принимать решения по данному вопросу в дальнейшем.

Ядерная ротация: зачем ВСУ сорвали смену экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Из-за украинских атак повреждена автотехника в колонне с представителями международной организации

6 октября Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что удар пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра станции.

2 октября президент России Владимир Путин сообщил, что РФ может зеркально ответить Киеву на непрекращающиеся обстрелы ВСУ по территории Запорожской атомной станции. По его словам, ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, так как станция находится в зоне досягаемости артиллерии противника.

