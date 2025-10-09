ЕП призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в РФ западным оружием

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали власти стран Евросоюза (ЕС) разрешить Украине наносить удары по целям в России западным оружием без ограничения. Соответствующая резолюция 9 октября опубликована на сайте ЕП.

Европарламентарии считают, что Киеву нужно немедленно направить дополнительную военную помощь, а также принять участие в совместных закупках дополнительного вооружения. Особенно это касается боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«[ЕП] призывает снять ограничения на использование поставляемых Украине западных вооружений против военных целей на территории России», — заявили депутаты.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября заявил о возможном снятии ограничений на удары вглубь РФ оружием США для Украины. По информации издания, американский лидер не взял на себя обязательств по отмене запрета. Зеленский в ходе переговоров запросил у американского лидера крылатые ракеты Tomahawk.

Позже, 6 октября, Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Он уточнил, что хотел бы знать цели использования оружия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 сентября призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. По его мнению, вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции (СВО) для украинской стороны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ