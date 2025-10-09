С бизнеса мужа Блиновской потребовали взыскать 45 млн рублей в счет ее долгов

С компании «Аквакультура», ранее принадлежавшей мужу блогера Елены Блиновской Алексею, потребовали взыскать 45 млн рублей — предполагается, что эти средства будут направлены на погашения части ее долгов. Об этом «Известиям» 9 октября сообщил налоговый юрист Иван Морозо

В соответствии с документами, компания, занимавшаяся оптовой продажей рыбы и морепродуктов, получила от Елены Блиновской заем в размере 45 млн рублей. Теперь эту сумму пытаются вернуть в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве блогера.

Кроме того, финансовая управляющая потребовала оспорить сделки, в результате которых доля Алексея Блиновского в уставном капитале компании была уменьшена. Речь идет о размытии доли предпринимателя в «Аквакультуре» на 20% — согласно материалам дела, это произошло, после того как в 2020–2021 годах другие участники внесли дополнительные взносы в уставный капитал.

При этом Блиновский, изначально являвшийся владельцем «Аквакультуры», вышел из состава компании незадолго до того, как у бизнеса возникли финансовые трудности. Фактически же предпринимательская деятельность часто велась через него. Аналогичную схему партнеры использовали и при ведении другого бизнеса Блиновских — сети глэмпинг-отелей, которая также столкнулась с финансовыми проблемами.

3 марта Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также «королеве марафонов» назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскано 587 млн рублей по иску прокуратуры.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. СК РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года. 30 августа она частично признала вину в уклонении от уплаты налогов. В ноябре блогера признали банкротом, после этого суд начал реализацию ее имущества.

