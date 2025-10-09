Реклама
Сюжет:

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по Газе

Al Arabiya: лауреата Нобелевской премии выбрали до заключения соглашения по Газе
0
EN
Фото: Global Look Press/Christine Olsson
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник (6 октября. — Ред.)», — говорится в публикации.

По данным телеканала, Нобелевский комитет, который состоит из пяти членов, обычно принимает решение за несколько дней или даже недель до награждения и собирается в последний раз в преддверии официального объявления.

Отмечается, что «последние штрихи», касающиеся выбора лауреата, были сделаны в понедельник. Однако других подробностей не приводится.

Как добавил представитель норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм, никаких дальнейших заседаний комитета не запланировано до объявления имени лауреата 10 октября.

Американист оценил шансы Трампа на получение Нобелевской премии мира

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении президента США Дональда Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Позднее, 8 октября, глава Белого дома заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа. Кроме того, он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за помощь. Как указал американский лидер, это означает отвод войск Армии обороны Израиля к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников. Телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.

Сам Трамп в сентябре отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

