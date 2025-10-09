Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по Газе

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник (6 октября. — Ред.)», — говорится в публикации.

По данным телеканала, Нобелевский комитет, который состоит из пяти членов, обычно принимает решение за несколько дней или даже недель до награждения и собирается в последний раз в преддверии официального объявления.

Отмечается, что «последние штрихи», касающиеся выбора лауреата, были сделаны в понедельник. Однако других подробностей не приводится.

Как добавил представитель норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм, никаких дальнейших заседаний комитета не запланировано до объявления имени лауреата 10 октября.

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении президента США Дональда Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Позднее, 8 октября, глава Белого дома заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа. Кроме того, он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за помощь. Как указал американский лидер, это означает отвод войск Армии обороны Израиля к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников. Телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.

Сам Трамп в сентябре отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

