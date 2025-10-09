ПСБ и НСПК займутся развитием биоэквайринга

В ходе форума «Финополис» банк ПСБ и Национальная система платежных карт (НСПК) подписали соглашение о развитии и масштабировании инновационных платежных технологий, включая оплату по биометрии. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ.

Соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, председатель НСПК Дмитрий Дубынин.

Согласно документу, ПСБ займется внедрением технологии оплаты по биометрии в свой парк POS-терминалов. При оплате в торговых точках и предприятиях сферы услуг будет применятся идентификация по лицу клиента. Как отметили в банке, такая технология обеспечит удобный способ бесконтактной оплаты и безопасность транзакций. Также возможно применение биометрической идентификации при продаже товаров с возрастными ограничениями.

«ПСБ предоставляет самые современные и инновационные решения для бизнеса и является одним из лидеров по внедрению новых технологий. Сегодня мы с НСПК подписали соглашение, которое обеспечит российским компаниям наиболее удобные, быстрые и технологичные способы приема платежей, а также упростит процессы оплаты товаров и услуг розничным клиентам», — сказал Петр Фрадков.

«Масштабирование межбанковского биоэквайринга напрямую связано с подключением банков к платформе НСПК. Подключение ПСБ к биоэквайринговой сети НСПК позволит расширить сеть приема платежей новым бесконтактным способом и сделает технологию еще доступнее для бизнеса и граждан нашей страны», — рассказал Дмитрий Дубынин.

