Путин указал на совпадение интересов России и Азербайджана

Интересы России и Азербайджана во многом совпадают. Об этом 9 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между государствами и подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась.

Кроме того, он выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран продолжится в духе союзничества.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября указал на важность динамики двусторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.

В тот же день стало известно, что лидеры стран провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие отношений России и Азербайджана.

