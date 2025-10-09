Реклама
Путин указал на совпадение интересов России и Азербайджана

Путин: интересы РФ и Азербайджана во многом совпадают
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin
Интересы России и Азербайджана во многом совпадают. Об этом 9 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между государствами и подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась.

Кроме того, он выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран продолжится в духе союзничества.

Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан
Президента России ждут переговоры с Эмомали Рахмоном, Ильхамом Алиевым и участие в двух саммитах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября указал на важность динамики двусторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.

В тот же день стало известно, что лидеры стран провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие отношений России и Азербайджана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

