Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Детский омбудсмен предложила зацепинг в РФ приравнять к экстремистскому движению

Омбудсмен Мишонова: зацепинг в РФ следует приравнять к экстремистскому движению
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Зацепинг в России необходимо приравнять к экстремистскому движению. Такое мнение уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказала в четверг, 9 октября, в своем Telegram-канале.

«Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению», — цитирует омбудсмена агентство городских новостей «Москва».

Она уточнила, что с начала 2025 года года в Подмосковье было зафиксировано 28 таких происшествий, в которых погибли 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

По словам омбудсмена, увлечение детей зацеперством очень опасно. Она добавила, что, когда они видят, что их товарищи или погибают, или сильно травмируются и остаются инвалидами, даже это их не останавливает.

«Надо, наверное, обратиться к родителям, чтобы они следили за детьми. Ну и надо таких детей ставить на учет, давать по возможности им какую-то альтернативу, заниматься экстремальными видами спорта, чтобы секции были, которые помогали бы им выбрасывать этот адреналин. Нужны профилактические беседы, дети не осознают до конца риски», — отметила Мишонова.

Почему подростки продолжают погибать из-за зацепинга. Разбор

О спасении школьника-зацепера, который упал с поезда, стало известно 8 октября, сообщает 360.ru. Отмечалось, что подростки катались на «Ласточке», скорость которой может достигать 160 км/час. Один из несовершеннолетних сорвался и упал в овраг. Тогда друзья подумали, что он погиб, оставили его в траве и убежали домой, передает RT. Подростки не рассказывали о произошедшем три дня. Мать школьника заявила, что ее сын находится в реанимации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026