Детский омбудсмен предложила зацепинг в РФ приравнять к экстремистскому движению

Зацепинг в России необходимо приравнять к экстремистскому движению. Такое мнение уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказала в четверг, 9 октября, в своем Telegram-канале.

«Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению», — цитирует омбудсмена агентство городских новостей «Москва».

Она уточнила, что с начала 2025 года года в Подмосковье было зафиксировано 28 таких происшествий, в которых погибли 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

По словам омбудсмена, увлечение детей зацеперством очень опасно. Она добавила, что, когда они видят, что их товарищи или погибают, или сильно травмируются и остаются инвалидами, даже это их не останавливает.

«Надо, наверное, обратиться к родителям, чтобы они следили за детьми. Ну и надо таких детей ставить на учет, давать по возможности им какую-то альтернативу, заниматься экстремальными видами спорта, чтобы секции были, которые помогали бы им выбрасывать этот адреналин. Нужны профилактические беседы, дети не осознают до конца риски», — отметила Мишонова.

О спасении школьника-зацепера, который упал с поезда, стало известно 8 октября, сообщает 360.ru. Отмечалось, что подростки катались на «Ласточке», скорость которой может достигать 160 км/час. Один из несовершеннолетних сорвался и упал в овраг. Тогда друзья подумали, что он погиб, оставили его в траве и убежали домой, передает RT. Подростки не рассказывали о произошедшем три дня. Мать школьника заявила, что ее сын находится в реанимации.

