Политолог заявил об угрозе деиндустриализации ЕС из-за отказа от российского газа

Зленко: отказ Европы от газа из РФ может привести к деиндустриализации региона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Отказ Европы от российского газа может привести к деиндустриализации региона. Об этом 9 октября заявил «Известиям» политолог, руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.

«В долгосрочной перспективе это путь в деиндустриализацию, хотя какие-то слабые попытки перезапустить свою экономику через ВПК Евросоюз и предпринимает», — сказал эксперт.

Он пояснил, что Центральная и Восточная Европа растили свою экономику на дешевых энергоресурсах. Без российского газа европейская промышленность будет терять конкурентоспособность, а население — последние остатки покупательной способности.

По мнению Зленко, действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана свидетельствуют о попытке избежать конфронтации с Брюсселем перед парламентскими выборами в 2026 году.

«Орбан, похоже, в этом вопросе просто решил уйти от прямой конфронтации с Брюсселем, что называется «лишний раз не нарываться» на давление перед парламентскими выборами в 2026 году. Скорее всего он понимает, что всё равно будет в итоге искать обходные схемы и пути поставок российских энергоносителей через третьи страны», — отметил политолог.

Кроме того, он добавил, что ситуация также вызывает обеспокоенность у соседних стран. Для Словакии и Австрии обстоятельства складываются аналогичным образом: без российского газа, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ), энергетическая система становится зависимой от американского рынка. Зленко отметил, что им придется конкурировать с азиатскими государствами за каждый танкер.

Национальный ракурс: Россия остается лидером в Европе по размеру экономики
Какие меры государственной поддержки способствуют сохранению таких показателей

Портал EUObserver сообщил в этот же день, что Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС. По его данным, точкой преткновения по принятию 19-го пакета санкций по-прежнему остаются позиции Словакии и Австрии.

Агентство Reuters 8 октября сообщило, что послы стран ЕС договорились о продолжении реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Почти все страны ЕС, как утверждается, поддержали проект, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии.

