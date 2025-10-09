Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект 12349 о создании киберподразделений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для борьбы с информационными угрозами и хакерскими атаками. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте украинского парламента.

«Целью законопроекта является создание военной и технической организационной структуры в составе Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве», — говорится в заявлении.

Сообщается, что киберсилы ВСУ будут подчиняться непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что инициативу поддержали 255 из 450 депутатов украинского парламента.

Генеральный штаб ВСУ 6 октября анонсировал создание на Украине кибервойск. Законопроект разработала рабочая группа рады, в состав которой входили и специалисты генштаба ВСУ.

