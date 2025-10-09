Набиуллина заявила об участии ЦБ РФ в тестирования цифрового рубля

Реклама
Набиуллина: ЦБ РФ станет участником тестирования цифрового рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Центральный банк (ЦБ) РФ в ближайшее время станет участником тестирования цифрового рубля. Об этом 9 октября сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях «Финополиса-2025».

«Мы рассчитываем, что и Банк России, он пока не участник этого пилота, в ближайшее время станет участником, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту», — приводит ее слова ТАСС.

Набиуллина также отметила, что планирует получать зарплату в цифровых рублях вместе с сотрудниками ЦБ. Также она назвала получение заработной платы в цифровых рублях «дополнительной возможностью для людей».

«Для нас принципиально важно не навязывать цифровой рубль»
Первый замминистра финансов Ирина Окладникова — о расчетах в цифровом рубле, использовании ИИ в бюджете и корректировках финансового плана

Ранее, 18 сентября, министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул надежность цифрового рубля. По его словам, цифровой рубль интересен для бюджетного процесса, поскольку контроль за ним будет обеспечиваться на высоком уровне.

До этого, 17 сентября, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что стал первым в России человеком, получившим зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России. Аксаков выразил мнение, что цифровой рубль в России получит массовое использование, «поскольку для людей его использование будет бесплатным, а для розничных сетей комиссии по таким платежам будут минимальными». По его словам, цифровой рубль актуален в бюджетном процессе, в котором важны надежность, скорость и прозрачность операций.

