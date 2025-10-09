ЕП принял призывающую сбивать самолеты РФ в небе над Европой резолюцию

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза (ЕС) сбивать российские воздушные судна в их воздушном пространстве. Об этом 9 октября сообщили на официальном сайте Европейского парламента.

«(Европарламент. — Ред.) поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз», — говорится в резолюции.

Также в документе осуждаются якобы эскалационные действия России, которые связаны с нарушениями воздушного пространства таких стран, как Польша, Эстония, Латвия, Литва и Румыния, а также с вторжениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на важнейшие объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии.

Уточняется, что за принятие резолюции выступили 469, против 97, воздержались 38 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 октября заявил, что многие европейские политики стремятся безосновательно во всем обвинить Россию, включая ситуации с беспилотниками на территориях этих государств.

До этого, 5 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о дронах в воздушном пространстве Германии. Уточнялось, что они не были вооружены и выполняли разведывательные задачи. По словам Мерца, это было «попыткой шпионажа и запугивания населения». Канцлер также назвал полеты дронов серьезной угрозой для безопасности страны независимо от их происхождения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ