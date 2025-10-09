Реклама
Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки остается
Фото: ТАСС/Евгений Разумный
Пространство для снижения ключевой ставки остается. Об этом 9 октября глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

«Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остается», — приводит ее слова «РИА Новости».

Со слов Набиуллиной, ЦБ всегда старается учитывать все риски при принятии какого-либо решения. Она также отметила, что решения по ключевой ставке до конца текущего года не предопределены, будут зависеть от совокупности факторов в российской экономике.

25 сентября Набиуллина заявила о рисках стремительного снижения ключевой ставки. По ее словам, резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции.

До этого, 24 сентября, в ЦБ РФ заявили, что могут потребоваться паузы в работе по снижению ключевой ставки. Планируется, что в дальнейшем решения по ключевой ставке будут принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

