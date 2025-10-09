«Сферум» в MAX стало доступно для пользователей во всех регионах России
Образовательное пространство «Сферум» в мессенджере MAX теперь стало доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех регионах России. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе мессенджера.
«В образовательном пространстве в MAX представлены основные функции «Сферума», такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и много другое», — говорится в заявлении.
Кроме того, запущены новые сервисы для обучения: «Госуслуги Моя школа», сервис «Справка в школу» и учебные материалы ФГИС «Моя школа». Также особый акцент сделан на безопасности.
Ранее, 7 октября, пользователям мессенджера МАХ стал доступен сервис для подписания документов. С помощью чат-бота «Госключ» появится возможность самостоятельно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы. Если у пользователя отсутствует приложение «Госключ», то MAX предложит скачать его в магазине приложений.
