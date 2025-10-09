Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью

Президент Украины Владимир Зеленский утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления. Об этом 9 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя слова украинского лидера о том, что Киев сможет интегрироваться в Евросоюз даже без учета позиции Будапешта.

«Думаю, что президент Украины полностью утратил чувство реальности, полностью утратил связь с реальностью, и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования. Он говорит, что Украина станет членом Европейского союза», — сказал глава МИДа в программе «Час борцов» на YouTube.

Сийярто напомнил, что решение по включению страны в ЕС принимают не желающие вступить в объединение, а те, кто уже в нем находятся.

«Венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной. Мы не хотим, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО», — подчеркнул министр.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 25 сентября заявил, что поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены Евросоюза. Он сказал, что Украина недостойна быть членом ЕС, так как ставит под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества подрывом газопровода «Северный поток».

Сийярто 6 октября заявил, что решение о включении новых государств в ЕС принимается самим альянсом, а не лидерами желающих войти в него стран. Он добавил, что это правило касается и Украины и такие решения требуют единогласия.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ