Правительство РФ не планирует изменений по налогам для самозанятых до 2028 года

Эксперимент по режиму работы самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году, в течение этих лет условия налогообложения их доходов остаются прежними. Об этом 9 октября заявили в пресс-службе правительства РФ.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — приводит заявление ТАСС.

Совет Федерации в своем постановлении порекомендовал рассмотреть возможность завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход уже в 2026 году. При этом принципиальной позицией является сохранение текущего режима до конца 2028 года.

Уточняется, что с момента запуска эксперимента в 2019 году самозанятые с годовым доходом не более 2,4 млн рублей платят налог в размере 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Ранее в этот день сообщалось, что Совет Федерации предложил правительству РФ провести анализ эксперимента по налогу на профессиональный доход и рассмотреть возможность его досрочного завершения в 2026 году, а не в 2028 году, как планировалось изначально.

