В Симферополе открыли мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Федорчаку

В Ботаническом саду Крымского федерального университета (КФУ) на здании Института медиакоммуникаций медиа технологий и дизайна в Симферополе 9 октября открыли памятную табличку в честь погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Открытие состоялось в рамках Международного медиафорума «Журналистика в период СВО». Кадры публикуют «Известия».

«С первого дня, с первого массового мероприятия, посвященного памяти Саши, мы только об этом и говорим, потому что, вы знаете, это придает нам какую-то цель в жизни. Она была у нас потеряна, и мы думали навсегда, но благодаря этим мероприятиям и благодаря вашей памяти мы живем, живем этим всем» — рассказал отец корреспондента Сергей Федорчак.

По его словам, в КФУ Федорчак сформировался как личность и здесь осуществил первые шаги в профессию. Кроме того, Сергей Федорчак выразил надежду, что память о его сыне будет передаваться из поколения в поколение.

В честь Федорчака 29 июля на территории телерадиокомпании «Крым» открыли мемориальную доску. Как отметил директор телерадиокомпании Вадим Первых, трагедия напомнит молодым корреспондентам о важности соблюдения правил безопасности в своей работе.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Президент России Владимир Путин 17 апреля подписал указ о награждении Федорчака орденом Мужества посмертно. Кроме того, награда была присвоена погибшим корреспондентам Первого канала Анне Прокофьевой и оператору телеканала «Звезда» Андрею Панову. Награду, присвоенную Федорчаку, передали его родителям 17 июня.

