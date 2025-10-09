Хакеры начали атаковать российские компании через «умные» гаджеты. Об этом 9 октября сообщила компания RTM Group в беседе с «Газетой.Ru».

Отмечается, что хакеры стали получать доступ к конфиденциальной информации российских предприятий с помощью портативных колонок, зарядных станций и кружек с подогревом.

«Эти, казалось бы, безобидные устройства становятся троянским конем, используемым для внедрения шифровальщиков и организации утечек конфиденциальной информации», — указали в компании.

Кроме того, ситуация с программным обеспечением в российских компаниях сложная. На стандартных рабочих местах установлено в среднем около 30 сторонних приложений, из которых в 2–3 продуктах ежедневно выявляются уязвимости. Это связано с иллюзией безопасности компаний.

«Примерно 80% средних организаций с годовой выручкой до 2 млрд рублей не проводили полноценную проверку своего программного обеспечения на наличие уязвимостей более двух лет», — утверждают в RTM Group.

Ранее, 25 сентября, группа хакеров Cavalry Werewolf атаковала российские организации с целью шпионажа, выдав себя за сотрудников государственных учреждений Киргизии. Уточнялось, что злоумышленники рассылали письма, якобы отправленные сотрудниками разных министерств, с пометкой «важные документы». В прикрепленных RAR-архивах было скрыто вредоносное ПО.

