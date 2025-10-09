Реклама
В Чехии сообщили о продажах в стране Lada Niva из Азербайджана

Фото: pro iDNES.cz/Kateřina Horáková
Классический внедорожники Lada Niva, который собирается на предприятии в Азербайджане с прошлого года, выходит на рынок Чехии. Об этом сообщил портал Idnes. Поскольку автомобиль собран не в России, он может официально продаваться в ЕС, уточняется в публикации.

Импортером классической «Нивы» выступает компания AMC, она дает гарантию на автомобиль сроком на два года или 100 тыс. км пробега. Цена внедорожника стартует от 498 тыс. крон (порядка 1,9 млн рублей в переводе).

Опционально покупателям Lada Niva в Чехии предлагаются кондиционер (27 тыс. крон), фаркоп (15 тыс. крон), антикоррозийная обработка и багажник на крыше (по 21 тыс. крон), резиновые коврики в салон (7 тыс. крон). Также внедорожник может перенести на газ, что обойдется в 55 тыс. крон.

Как отметили авторы заметки, Lada Niva известна чехам в том числе за счет важной роли в сюжете культового чехословацкого сериала «Гости» (Návstevníci, 1983). Как пишет Idnes, «большинство людей, привыкших к современным машинам, даже не сядут в Lada Niva», однако альтернативы автомобилю с его специфическими характеристиками за его цену на рынке нет.

Зажигалка: внедорожник из Тольятти получил новые мотор и подвеску
На тесте «Известий» — Lada Niva Sport

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что в России отзывают 23 тыс. автомобилей Lada семейства Niva для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

