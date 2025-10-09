Реклама
FT предупредила о возможном дефиците горячей воды в ЕС из-за бюрократии

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
Жители европейских стран рискуют остаться без горячей воды с 2027 года, поскольку используемые при производстве водонагревателей металлы были исключены из списка разрешенных в государствах Евросоюза (ЕС) веществ. Об этом 9 октября сообщила британская газета Financial Times (FT).

По оценке производителей бытовой техники, более 90% накопительных водонагревателей могут исчезнуть с европейского рынка, что может привести к росту цен и ухудшению условий жизни, говорится в публикации.

Брюссель признал гафний и цирконий небезопасными для бытового использования из-за их потенциального негативного воздействия на питьевую воду и планирует запретить их применение после 2026 года. Как отмечает FT, в Еврокомиссии могли не учесть, что резервуары с горячей водой также вмещают питьевую воду.

По информации издания, производители предупреждают, что им грозят штрафы, если они не будут соответствовать списку разрешенных веществ, в то время как альтернативы гафнию, такие как сталь или медь, стоят в 4–5 раз дороже.

За что боролись: в ЕС закрываются крупнейшие фабрики и заводы
Из-за отказа от российских энергоресурсов ведущие европейские страны столкнулись с деиндустриализацией

Ранее, 19 июня, замдиректор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что если ЕС решит полностью и безвозвратно отказаться от российского газа, это приведет к серьезным рискам как для энергетической безопасности, так и для структуры немецкой экономики. Он напомнил, что Германия долгие годы строила свою промышленную и энергетическую модель, опираясь на доступные российские энергоресурсы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

