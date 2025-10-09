В РФ тестируют субсидии фермерам в цифровых рублях

Выплата субсидий сельхозпроизводителям в цифровых рублях тестируется в настоящее время ВТБ и Банком России. Об этом сообщили представители ВТБ на «Финополис-2025».

Тестирование проходит с участием минфина Чувашии и Банка России. Республиканский минфин выделяет субсидии региональным сельхозпроизводителям в цифровых рублях. Информация об условиях использования выплаты передается на платформу цифрового рубля Банка России. Сумму субсидия и правила ее использования получатель может посмотреть в личном кабинете ВТБ. При совершении перевода субсидированных средств операция подлежит автоматической проверке, и если она не соответствует требованиям, то отклоняется.

«Внедрение цифрового рубля в реализацию мер господдержки делает процесс более прозрачным, безопасным и удобным для всех участников. Автоматизация многих ручных операций снижает риск ошибок и повышает оперативность финансового контроля. Мы рассчитываем, что этот подход станет базой для масштабирования цифрового рубля в других направлениях господдержки и развития бизнеса», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

«Клиентам сегодня — как физическим пользователям, так и компаниям и ведомствам — нужны не просто платежи, а комплексные финансовые решения. Такую возможность открывают перспективы внедрения цифрового рубля. Проводя многочисленные пилоты различных сценариев использования новой формы цифровой валюты ЦБ, мы видим, что наибольший интерес среди пользователей, участников фокус-группы банка, вызывают именно комплексные решения, включая платежи в цифровых рублях при помощи смарт-контрактов — автоматизированных сделок, позволяющих совершать транзакции при наступлении различных условий. Подобные платежи становятся одним из трендов финтеха», — подчеркнула заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса — старший вице-президент ВТБ Елена Четверикова.

