Ученые обнаружили новый вид ядовитой лягушки в амазонских лесах Перу

Новый вид ядовитой лягушки обнаружен в Перуанской Амазонии. Крошечная амфибия яркой окраски, получившая название Ranitomeya hwata, живет исключительно в бамбуковых лесах и достигает длины всего 15 мм. Об этом сообщили в журнале Science X.

Новый вид стал самым мелким представителем рода Ranitomeya, известного своей пестрой окраской и необычным репродуктивным поведением. По данным специалистов, самцы этих лягушек часто привлекают нескольких самок на одну территорию размножения, что является редкостью для большинства амфибий.

Ranitomeya hwata обитает исключительно в бамбуковых лесах рода Guadua, используя полые стебли растений, в которых скапливается дождевая вода, как естественные инкубаторы для размножения.

Открытие было сделано в национальном парке Альто-Пурус на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией.

Science X 8 октября сообщил, что в Таиланде был обнаружен новый вид паука, у которого зафиксирован редкий случай полового раздвоения (гинандроморфизма), где правая и левая стороны тела имеют отличительные половые признаки.

