Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 42 беспилотника над регионами России
Мир
Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ в Днепропетровской области
Общество
В деле о подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
Мир
Во Франции назвали назначение Лекорню премьером «лицемерным ходом» Макрона
Экономика
В России появились три отрасли со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей
Армия
Бойцы Южной группировки войск ликвидировали минимум 125 боевиков ВСУ за сутки
Мир
СМИ сообщили об увольнении 4 тыс. госслужащих США на фоне шатдауна
Армия
ВС РФ на вертолете Ка-52М уничтожили опорный пункт ВСУ
Мир
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о затронутых конфликтом детях
Мир
Трамп сообщил об уверенности в полной поддержке Путиным сделки по Газе
Мир
Постпред КНР в ООН призвал Вашингтон прекратить удары по судам вблизи Венесуэлы
Общество
В ГД сообщили о перерасчете пенсии для пожилых и граждан ряда категорий
Мир
Слуцкий анонсировал запуск нового формата сотрудничества ГД и парламента КНДР
Мир
Нобелевский комитет проведет расследование по утечке данных об имени лауреата
Экономика
Крипторынок обвалился после слов Трампа о пошлинах против КНР

Песков сообщил об отсутствии на повестке дня новой встречи Путина и Трампа

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не стоит на повестке дня. Об этом 9 октября рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Просто не стоит на повестке дня», — рассказал Песков журналистам.

Разворотный момент: США перешли к эскалации в отношениях с Россией
Почему Вашингтон изменил риторику в адрес Москвы

Путин 2 октября обратил внимание на то, что сам факт его встречи с Трампом является знаком для восстановления двусторонних отношений российской и американской сторон. По его словам президент США является человеком, который «умеет слушать, слышать и реагировать».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025