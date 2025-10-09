Песков сообщил об отсутствии на повестке дня новой встречи Путина и Трампа
Вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не стоит на повестке дня. Об этом 9 октября рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Просто не стоит на повестке дня», — рассказал Песков журналистам.
Путин 2 октября обратил внимание на то, что сам факт его встречи с Трампом является знаком для восстановления двусторонних отношений российской и американской сторон. По его словам президент США является человеком, который «умеет слушать, слышать и реагировать».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ