В Сбербанке подвели итоги выдачи ипотечных кредитов в сентябре

Сумма выданных Сбербанком в сентябре ипотечных кредитов составила около 280 млрд рублей. Доля банка в общем объеме выданных ипотек приблизилась, таким образом, к 70%. Об этом сообщили эксперты аналитического центра «Домклик», проанализировав данные банка.

«По итогам сентября 2025 года „Сбер“ выдал ипотечных кредитов на сумму около 280 млрд рублей — на 5% больше, чем в августе.

Вторичный рынок вновь стал лидером по спросу. Демонстрирует рост востребованности после небольшой коррекции и первичный рынок», — прокомментировал результаты исследования директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Спрос на первичное жилье по сравнению с августом вырос на 7,4%, достигнув 186 млрд рублей. Доля этого сегмента увеличилась на 1,6 п.п., до 66,4%. Несмотря на снижение относительно первого квартала, когда показатель приближался к 80%, новостройки сохраняют статус наиболее востребованного типа жилья. Наибольшая доля сделок с первичным жильем зафиксирована в Санкт-Петербурге (78%), Воронежской области (75,3%), Москве (74,7%) и Ленинградской области (74,5%).

Рынок готовых квартир продолжил рост на фоне снижения ключевой ставки. Объем выдач в сегменте вторичного жилья увеличился на 11,4% и достиг почти 46 млрд рублей. Его доля составила 16,4% — максимальный показатель с начала 2025 года. Лидерами по доле вторичных сделок стали регионы Арктики и Дальнего Востока: в Магаданской области этот показатель превысил 50%, в Архангельской составил 42,1%, в Мурманской — 39,2%.

Сегмент загородного жилья показал спад активности, обусловленный завершением сезона. Объем выдач по готовым домам снизился на 5,2%, до 27,5 млрд рублей, а по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) — на 15,6%, до чуть более 15 млрд. При этом в ряде регионов спрос остается устойчивым: в Оренбургской области доля загородных домов составила 27,7%, в Татарстане — 19,9%, в Башкортостане — 19%. Лидерами по доле ИЖС остались Якутия (22,6%), Забайкальский край (19,6%) и Астраханская область (19,4%).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ