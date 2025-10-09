СМИ узнали о согласии Венгрии с запретом поставок российского СПГ в ЕС

Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Об этом 9 октября сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

«Постпред Венгрии даже не взял слово, чтобы начать препираться по поводу эмбарго против СПГ, заявили дипломаты, хотя ранее Будапешт пытался получить исключение для себя из этих мер», — говорится в публикации.

Неназванные источники портала отметили, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Братислава может пойти на уступки либо к заседанию глав МИД стран Евросоюза (ЕС) 20 октября, либо к саммиту ЕС 23 октября.

Австрия же продолжает настаивать на «специальном отступлении» для разморозки российских активов на сумму €2 млрд для передачи Raiffeisen Bank. В ЕС 11 стран просьбу Австрии подвергли критике, что может привести к наложению вето на весь 19-й пакет антироссийских санкций.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против поставок нефти из России, которые будут аналогичны ограничениям со стороны США. 12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, будут рассмотрены дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров «теневого» флота и банков.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 25 сентября заявил «Известиям», что Венгрия и Словакия столкнутся с серьезными вызовами после введения Еврокомиссией таможенных сборов на нефть из России, поскольку более 30% их поставок поступает из этой страны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ