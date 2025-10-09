Минтранс напомнил о сроках замены летних шин на зимние

Менять летние автомобильные шины на зимние стоит тогда, когда среднесуточная температура воздуха достигает +5...+7 градусов, а также случаются постоянные заморозки. Об этом в своем Telegram-канале 9 октября сообщил Минтранс России.

На Урале обычно время «переобувки» автомобиля наступает в октябре, а в Центральной России — ближе к ноябрю.

«По закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. Техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», — отметили в министерстве.

Из-за воздействия температур летние шины становятся слишком твердыми и теряют упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

Накануне сообщалось, что сезон смены летних шин на зимние в России стартовал раньше обычного. В целом по стране число услуг шиномонтажа в сентябре было на 13% больше год к году. В октябре зафиксирован рекордный всплеск на 273%: в первую неделю месяца на «переобувку» записывались в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Начиная с последней недели сентября фиксируется рост числа записей на автосервисы в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном округах. Средний чек шиномонтажа в сентябре составил 9,6 тыс. рублей (–1% год к году).

