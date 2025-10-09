В одиночку, без поддержки Запада, Украина не сможет остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в интервью газете Die Zeit, отказавшись обсуждать «поражение России».

По ее словам, победой Украины в конфликте стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций от России.

«Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет», — сказала Каллас.

Также она выступила за увеличение помощи Киеву, в том числе поставок оружия.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 8 октября выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине, заявив, что это может привести к «неограниченному ракетному» конфликту и эскалации кризисной ситуации.

Президент США Дональд Трамп 6 октября заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Американский лидер уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 сентября призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. По его мнению, вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.

