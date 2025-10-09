Гузеева обвинила Кудрявцеву в непорядочности из-за скандала с виллами на Бали
Российская телеведущая Лариса Гузеева 8 октября обвинила свою коллегу Леру Кудрявцеву в непорядочности после сюжета программы «Звезды сошлись», в которой Кудрявцева рассказала о мошенничестве с продажей вилл на Бали.
Отмечается, что данная история связана с миллионером Сергеем Домогацким, который обманывал покупателей жилья в Индонезии, а Гузеева рекламировала в Сети его услуги.
«Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому не чужой человек. Ужасная рассеянность!» — написала Гузеева на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Семейный риелтор Светлана Ермоленко 18 мая рассказала, что сезон аренды жилья сопровождается не только ростом спроса, но и активизацией мошенников. По словам экспертов, только в 2023 году россияне потеряли более 500 млн рублей из-за афер с недвижимостью. По ее словам, главные признаки обмана — подозрительно низкая цена, идеальные фотографии, отсутствие точного адреса и требование предоплаты до просмотра объекта.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ