Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана

Фото: РИА Новости/POOL/Владимир Смирнов
Отношения России и Таджикистана развиваются позитивно по всем направлениям. Об этом 9 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В свою очередь, Рахмон отметил положительную динамику развития двусторонних отношений с Россией, активный политический диалог, рост товарооборота, а также успешную реализацию гуманитарных проектов и сотрудничество в сфере безопасности и на международной арене. В ходе встречи он предложил обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и международной проблематики.

«Отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям», — сказал Путин.

Он также поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом и подчеркнул важность выполнения всех договоренностей, заложенных в договоре о дружбе между двумя странами, подписанном в 1993 году.

Путин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются по всем направлениям, включая торгово-экономическую сферу. Он привел данные о росте товарооборота, который в прошлом году составил более 7%, а за первые семь месяцев текущего года — более 17%. Российский лидер подчеркнул, что важно сохранить эту положительную динамику.

Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан
Президента России ждут переговоры с Эмомали Рахмоном, Ильхамом Алиевым и участие в двух саммитах

Ранее в этот же день сообщалось о начале переговоров между Путиным и Рахмоном в формате тет-а-тет. Они проходит во Дворце Нации в Душанбе. Уточняется, что это четвертая личная встреча лидеров в текущем году.

До этого Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Воздушное судно российского лидера приземлилось в аэропорту Душанбе. Путина у трапа самолета встретил Рахмон. Лидеры стран пожали друг другу руки и обнялись.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

