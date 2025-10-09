Реклама
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече

Мема раскритиковал ответ Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема 8 октября раскритиковал ответ лидера киевского режима Владимира Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина встретиться в Москве.

«С каждым днем всё яснее, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я хотя бы пошел поговорить и послушать, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Политик также выразил возмущение угрозами Зеленского напасть на Москву в ответ на предложение о переговорах.

За чужой щит: Украина пытается втянуть всё больше стран в конфликт с РФ
Предложение Зеленского российские власти назвали опасной провокацией

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис 8 октября предположил, что Зеленский надеется на эскалацию конфликта с помощью поставок дальнобойных американских ракет Tomahawk. По его словам, принятие такого решения полностью противоречило бы предыдущей риторике главы Белого дома.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг планов США по поставкам Украине ракет Tomahawk. По ее словам, если Соединенные Штаты решат передать Киеву вооружение, то это не только чревато «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

