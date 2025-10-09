Reuters сообщило о подписании соглашения Израиля и ХАМАС в полдень 9 октября

Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12:00. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters.

«Подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе ожидается в 12:00 по израильскому времени (совпадает с мск)», — говорится в публикации.

Первый этап частичного вывода войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС, уточняет агентство.

ЦАХАЛ, в свою очередь, начала подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу войск на согласованные линии, отмечается в Telegram-канале израильской армии.

Трамп сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам палестинский анклав. При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.

Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что созовет кабмин днем 9 октября, чтобы согласовать первый этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа.

