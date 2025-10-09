Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили более 5 тыс. боеприпасов, которые бросили Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В результате разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве и разрушенных строениях близ населенных пунктов найдены гранаты и запалы», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что силовики также нашли автоматы Калашникова, более 3,5 тыс. боеприпасов, около 20 зарядов к ручному противотанковому гранатомету (РПГ) и свыше 1,5 тыс. патронов.
7 августа росгвардейцы обнаружили склад с иностранным оружием и боеприпасами в ДНР. Отмечалось, что были найдены противотанковые и противопехотные мины, болгарский гранатомет Bullspike-AT, а также 102-миллиметровый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) NLAW производства Великобритании.
