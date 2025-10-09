Экономист объяснил пересмотр прогноза курса доллара в России

Минэкономразвития решило внести дополнительные корректировки в свои прогнозы относительно того, в какой момент можно будет ожидать курса в 100 рублей за доллар. Своим мнением по этому вопросу 9 октября поделился председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», экономист Егор Диашов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, если ранее многие аналитики ожидали более резкое падение рубля, то новые данные показывают, что экономика постепенно адаптируется к современным условиям.

«Одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на курсе национальной валюты», — отметил экономист.

Кроме того, эксперт отметил, что рубль также поддерживает введенный в ответ на внешние санкции режим контроля капитала.

Генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов 19 сентября назвал несколько возможных сценариев для курса рубля в октябре. По его словам, самый реалистичный сценарий предполагает, что рубль установится в диапазоне 92–102 рубля за доллар.

