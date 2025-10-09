Реклама
Каллас признала неспособность Украины в одиночку оттеснить ВС РФ
Российские гимнастки триумфально выступили на III Играх стран СНГ
Покупатели начали сдавать другие модели Lada ради покупки Lada Iskra в трейд-ин
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз
Дорофеев стал автором первого хет-трика среди россиян в новом сезоне НХЛ
Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана
Путин и Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
В Гидрометцентре сообщили о снежном покрове на 60% территории России
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече
Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани возросло до 12
Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном
FT узнала о планах НАТО провести учения на особых участках у границы с РФ
Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею
В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга

Экономист объяснил пересмотр прогноза курса доллара в России

Экономист Диашов: экономика начинает адаптироваться к новым условиям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Минэкономразвития решило внести дополнительные корректировки в свои прогнозы относительно того, в какой момент можно будет ожидать курса в 100 рублей за доллар. Своим мнением по этому вопросу 9 октября поделился председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», экономист Егор Диашов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, если ранее многие аналитики ожидали более резкое падение рубля, то новые данные показывают, что экономика постепенно адаптируется к современным условиям.

«Одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на курсе национальной валюты», — отметил экономист.

Кроме того, эксперт отметил, что рубль также поддерживает введенный в ответ на внешние санкции режим контроля капитала.

Поворот на новый курс: что будет с рублем до конца года
Российские аналитики спрогнозировали развитие событий на валютном рынке в IV квартале

Генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов 19 сентября назвал несколько возможных сценариев для курса рубля в октябре. По его словам, самый реалистичный сценарий предполагает, что рубль установится в диапазоне 92–102 рубля за доллар.

