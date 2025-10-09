В Генштабе Израиля на фоне соглашения приказали армии готовиться к любому сценарию
Глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии приготовиться к любому развитию событий в Газе на фоне соглашения с палестинским движением ХАМАС. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Начальник Генерального штаба дал указание всем силам, как на передовой, так и в тылу, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Кроме того, Замир поручил готовиться к проведению операции по возвращению заложников, которая, как ожидается, пройдет с чуткостью и профессионализмом.
Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским повстанческим движением ХАМАС может пройти в следующий понедельник, 13 октября.
По информации агентства Agence France-Presse (AFP), представители ХАМАС обменяют израильских заложников на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Позднее стало известно, что движение передало израильской стороне списки заключенных, которые ожидают своего освобождения.
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