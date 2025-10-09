Возгорание произошло во дворе дома при атаке БПЛА на Ростовскую область
Возгорания во дворе одного из жилых домов и в поле в Родионово-Несветайском районе были зафиксированы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. <...> Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, помимо этого, были зафиксированы повреждения еще одного домовладения — там в результате произошедшего были разбиты окна. Пострадавших нет, добавил Слюсарь.
Слюсарь днем ранее сообщил о возгорании в Ростовской области на площади 100 кв. м в результате атаки беспилотников. Он уточнил, что пожар, который удалось оперативно потушить, был зафиксирован на территории предприятия.
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