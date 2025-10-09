Режим упреждающего реагирования на БПЛА сняли в Свердловской области
В Свердловской области был снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 9 октября сообщили в антитеррористической комиссии региона.
«В Свердловской области снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА. На промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее, 8 октября, пресс-служба департамента информационной политики региона сообщила, что на нескольких предприятиях Свердловской области был введен упреждающий режим реагирования на возможную угрозу атаки беспилотников. На каждом объекте разработан свой алгоритм действий в подобных ситуациях, уточнили в правительстве.
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