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Зеленский оценил объем выпуска Киевом БПЛА и ракет в 2026 году в $35 млрд

Зеленский: в 2026 году для ВСУ будут произведены БПЛА и ракеты на $35 млрд
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Фото: REUTERS/Stringer
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В наступающем году для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут произведены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты на сумму $35 млрд. Об этом 8 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«По нашим оценкам, в 2026 году потенциал производства только беспилотников и ракет составит уже $35 млрд», — написал он в своем Telegram-канале, резюмируя прошедшую встречу с украинскими и международными руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций.

Зеленский уточнил, что его государство готово открыть в Европе и США платформы для экспорта вооружений при условии, что разработанные Украиной технологии будут защищаться.

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Газета The Wall Street Journal (WSJ) 2 октября сообщила, что США на протяжении нескольких лет поддерживали производство дронов на Украине, которая долгое время также получала от Вашингтона американское оружие. В издании уточнили, что в настоящее время ВСУ всё еще продолжают принимать помощь от Соединенных Штатов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 октября сообщил о желании Будапешта помешать Евросоюзу поставлять оружие для ВСУ. Он подчеркнул, что у его государства при этом нет возможности повлиять на какого-то конкретного члена альянса.

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