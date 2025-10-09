Временные ограничения на полеты были сняты в аэропорту Волгограда
Временные ограничения на полеты сняли в аэропорту Волгограда. Об этом 9 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данные меры были введены с целью обеспечения безопасности полетов.
О введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда стало известно в этот же день. Уточнялось, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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