Временные ограничения на полеты сняли в аэропортах Самары и Саратова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Временные ограничения на полеты были сняты в аэропортах Самары и Саратова. Об этом 9 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что временные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.

По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Взлетные адреса: в правительстве планируют сделать авиаперелеты по России доступнее
Какие механизмы субсидирования авиаперевозок наиболее эффективны

Ранее в этот же день Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

