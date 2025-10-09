Временные ограничения на полеты сняли в аэропортах Самары и Саратова
Временные ограничения на полеты были сняты в аэропортах Самары и Саратова. Об этом 9 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Представитель Росавиации уточнил, что временные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.
По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этот же день Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
