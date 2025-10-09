СМИ сообщили о контроле ЦАХАЛ над 53% территории Газы на первом этапе соглашения
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит контроль над примерно 53% территории сектора Газа. Об этом 9 октября сообщил портал Ynet.
«После того как ЦАХАЛ отойдет к согласованным линиям отвода, армия продолжит контролировать 53% сектора Газа — примерно на 4% меньше, чем было включено в «желтую линию» [президента США Дональда] Трампа», — говорится в сообщении.
Первый этап плана Трампа о прекращении огня в секторе Газа и сделке по заложникам будет одобрен кабинетом по политическим вопросам и безопасности в 15:00 (по местному времени, 14:00 мск) 9 октября, а час спустя — на пленарном заседании правительства, говорится в публикации.
Трамп 8 октября заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.
Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.
