Президент США заявил о намерении Вашингтона участвовать в восстановлении Газы

Соединенные Штаты вместе с другими странами будут участвовать в восстановлении сектора Газа после заключения сделки. Об этом 8 октября в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, вы увидите, как люди начнут ладить, вы увидите восстановление Газы», — приводит ТАСС слова Трампа.

По его словам, США планируют сформировать «совет мира», который будет заниматься широким кругом вопросов, связанных с Газой. Он отметил, что его поразило сплочение ближневосточных государств, и указал на их значительное богатство. Трамп предположил, что даже скромная доля этих средств может привести к масштабным позитивным изменениям в Газе, и заверил, что Вашингтон будет участвовать в этом начинании.

Трамп 8 октября сообщил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским повстанческим движением ХАМАС может пройти в следующий понедельник, 13 октября.

Ранее в этот же день глава Белого дома заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа. Кроме того, он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за помощь.

