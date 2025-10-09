На Сахалине заявили о способности РФ заменить евротехнологии в нефтепроектах
Западные технологии могут быть полностью заменены отечественными в нефтегазовых проектах на Сахалине. Об этом 9 октября заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, принимающий участие в XIV Петербургском международном газовом форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
«Есть и будут появляться новые (технологии. — Ред.). <…> Российские предприятия способны заменить иностранные компании», — сказал он ТАСС.
Лимаренко уточнил, что в настоящее время уже существуют примеры, иллюстрирующие его слова, одним из которых может стать запуск Нефтегазового индустриального парка, где за год зарегистрировались 13 резидентов. По словам губернатора, один из прошедших данный процесс резидентов, действуя в рамках проекта под названием «Сахалин-2», уже смог запустить технологически сложный объект — дожимную компрессорную станцию.
