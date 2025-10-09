Реклама
На Сахалине заявили о способности РФ заменить евротехнологии в нефтепроектах

Губернатор Лимаренко: РФ может заменить евротехнологии в нефтепроектах Сахалина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Западные технологии могут быть полностью заменены отечественными в нефтегазовых проектах на Сахалине. Об этом 9 октября заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, принимающий участие в XIV Петербургском международном газовом форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

«Есть и будут появляться новые (технологии. — Ред.). <…> Российские предприятия способны заменить иностранные компании», — сказал он ТАСС.

Лимаренко уточнил, что в настоящее время уже существуют примеры, иллюстрирующие его слова, одним из которых может стать запуск Нефтегазового индустриального парка, где за год зарегистрировались 13 резидентов. По словам губернатора, один из прошедших данный процесс резидентов, действуя в рамках проекта под названием «Сахалин-2», уже смог запустить технологически сложный объект — дожимную компрессорную станцию.

Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать оригинальные российские проекты
С главой корпорации президент обсудил, насколько технологическое развитие страны соответствует этой задаче

Глава Росавиации Дмитрий Ядров днем ранее сообщил, что в настоящее время разработчиками ведется проработка вопроса ремоторизации пассажирских самолетов Superjet с российско-французских двигателей SaM146 на отечественные ПД-8. По его словам, соответствующие испытания стартуют в ближайшее время.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

