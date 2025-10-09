Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля по приглашению Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может выступить с речью в парламенте Израиля после получения приглашения от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом 8 сентября сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Они хотят, чтобы я выступил с речью перед кнессетом, и я это точно сделаю, если они хотят», — привел журналист слова Трампа в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, Трамп выразил поддержку Нетаньяху, заявив, что тот «очень рад» достигнутой договоренности с палестинским движением ХАМАС.

Трамп назвал этот день историческим, подчеркнув, что это большое достижение как для Израиля, так и для всего мира. По его словам, весь мир объединился, чтобы достичь этой сделки, включая страны, которые ранее были врагами.

Президент США сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам анклав. При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.

Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что созовет кабмин днем 9 октября, чтобы согласовать первый этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он также созвонился с Трампом вскоре после объявления о достижении договоренностей по сектору Газа и пригласил его выступить в кнессете.

