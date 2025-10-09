Генсек ООН призвал стороны конфликта в Газе найти ему двухгосударственное решение

Израиль, Палестина, а также все иные стороны конфликта в Газе должны положить ему конец путем поиска двухгосударственного решения. Об этом 9 октября сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны воспользоваться <...> возможностью и выработать надежный политический курс на прекращение оккупации, признание права палестинского народа на самоопределение и достижение решения о создании двух государств», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Генсек ООН также подчеркнул, что все соглашения в рамках заключаемого договора должны быть соблюдены, в частности, палестинское движение ХАМАС обязано вернуть всех израильских заложников, а Израилю необходимо обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов в анклав.

Приветствуя объявление о прекращении огня в Газе, он также высоко оценил усилия США, Катара, Египта и Турции, которые способствовали достижению этого «необходимого прорыва».

Американский лидер Дональд Трамп днем ранее сообщил о подписании первого этапа мирного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, что 9 октября подтвердили представители палестинского движения ХАМАС.

Агентство Agence France-Presse (AFP), в свою очередь, сообщило, что израильские заложники будут обменяны на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Этот процесс, как уточнили в публикации, произойдет в течение 72 часов после реализации соглашения.

