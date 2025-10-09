Реклама
Прямой эфир
Мир
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Мир
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
Общество
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Армия
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Общество
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
Общество
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
Мир
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
Общество
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Мир
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
Армия
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
Общество
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Мир
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Мир
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Мир
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января
Сюжет:

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Что известно

0
EN
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на территории Газы. Их договор предусматривает вывод войск израильской армии, поступление помощи и обмен заложников на заключенных. Подробности о соглашении читайте в материале «Известий».

Что известно о соглашении

ХАМАС и Израиль планируют подписать соглашение 9 октября. По словам американского лидера Дональда Трампа, это означает скорое освобождение всех заложников, а также отвод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии. По его мнению, это должно привести к долгосрочному миру между сторонами.

Кроме того, по информации телеканала Al Jazeera, в палестинском движении подтвердили достижение соглашения. Кроме того, представители ХАМАС призвали президента США и посредников в урегулировании конфликта не допустить уклонения Израиля от выполнения условий соглашения.

Также израильский премьер-министр заявил, что планирует созвать правительство 9 октября для того, чтобы согласовать первый этап плана американской стороны по урегулированию в Газе. Кроме того, он добавил, что созвонился с Трампом после его заявления. Американский лидер, в свою очередь, сообщил о готовности выступить в израильском парламенте после получения соответствующего приглашения.

Президент США, в свою очередь, сообщил о намерении поехать на Ближний Восток для ведения переговоров в конце текущей недели. Он также отметил, что не исключает возможности посетить Газу. По его словам, для заключения сделки между палестинской стороной и Израилем требуется его присутствие.

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных

По информации ХАМАС, стороны проведут обмен всех оставшихся в живых израильских заложников, которые удерживаются в Газе, на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. В агентстве Agence France-Presse (AFP) уточнили, что это должно произойти в течение 72 часов после реализации соглашения.

Кроме того, как отметили в газете The Times of Israel, палестинское движение намерено освободить всех удерживаемых заложников в субботу, 11 октября. Также в ХАМАС сообщили, что передали список заключенных, которые ожидают своего освобождения.

Реакция

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, комментируя вопрос достижения соглашения между ХАМАС и Израилем, заявил, что стороны конфликта в Газе должны положить ему конец путем поиска двухгосударственного решения. Он подчеркнул, что все соглашения в рамках заключаемого договора должны быть соблюдены, в частности, палестинское движение ХАМАС обязано вернуть всех израильских заложников, а Израилю необходимо обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов в анклав.

Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты вместе с другими странами будут участвовать в восстановлении сектора Газа после заключения сделки. По его словам, США планируют сформировать «совет мира», который будет заниматься широким кругом вопросов. Он отметил, что его поразило сплочение ближневосточных государств, и указал на их значительное богатство.

Кроме того, после поступления информации о достижении договоренностей жители Газы вышли на улицы для того, чтобы отпраздновать это событие. Люди скандировали лозунги и танцевали, выражая надежду на окончание двухлетнего конфликта и наступление мира.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026