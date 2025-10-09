Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Что известно

Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на территории Газы. Их договор предусматривает вывод войск израильской армии, поступление помощи и обмен заложников на заключенных. Подробности о соглашении читайте в материале «Известий».

Что известно о соглашении

ХАМАС и Израиль планируют подписать соглашение 9 октября. По словам американского лидера Дональда Трампа, это означает скорое освобождение всех заложников, а также отвод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии. По его мнению, это должно привести к долгосрочному миру между сторонами.

Кроме того, по информации телеканала Al Jazeera, в палестинском движении подтвердили достижение соглашения. Кроме того, представители ХАМАС призвали президента США и посредников в урегулировании конфликта не допустить уклонения Израиля от выполнения условий соглашения.

Также израильский премьер-министр заявил, что планирует созвать правительство 9 октября для того, чтобы согласовать первый этап плана американской стороны по урегулированию в Газе. Кроме того, он добавил, что созвонился с Трампом после его заявления. Американский лидер, в свою очередь, сообщил о готовности выступить в израильском парламенте после получения соответствующего приглашения.

Президент США, в свою очередь, сообщил о намерении поехать на Ближний Восток для ведения переговоров в конце текущей недели. Он также отметил, что не исключает возможности посетить Газу. По его словам, для заключения сделки между палестинской стороной и Израилем требуется его присутствие.

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных

По информации ХАМАС, стороны проведут обмен всех оставшихся в живых израильских заложников, которые удерживаются в Газе, на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. В агентстве Agence France-Presse (AFP) уточнили, что это должно произойти в течение 72 часов после реализации соглашения.

Кроме того, как отметили в газете The Times of Israel, палестинское движение намерено освободить всех удерживаемых заложников в субботу, 11 октября. Также в ХАМАС сообщили, что передали список заключенных, которые ожидают своего освобождения.

Реакция

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, комментируя вопрос достижения соглашения между ХАМАС и Израилем, заявил, что стороны конфликта в Газе должны положить ему конец путем поиска двухгосударственного решения. Он подчеркнул, что все соглашения в рамках заключаемого договора должны быть соблюдены, в частности, палестинское движение ХАМАС обязано вернуть всех израильских заложников, а Израилю необходимо обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов в анклав.

Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты вместе с другими странами будут участвовать в восстановлении сектора Газа после заключения сделки. По его словам, США планируют сформировать «совет мира», который будет заниматься широким кругом вопросов. Он отметил, что его поразило сплочение ближневосточных государств, и указал на их значительное богатство.

Кроме того, после поступления информации о достижении договоренностей жители Газы вышли на улицы для того, чтобы отпраздновать это событие. Люди скандировали лозунги и танцевали, выражая надежду на окончание двухлетнего конфликта и наступление мира.

