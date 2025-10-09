Лавров предложил пересмотреть функционал российских сил в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров 8 октября в интервью проекту «Мосты на Восток» выразил мнение о необходимости пересмотра роли российских сил в Сирии.

Лавров отметил, что российские силы не будут оставаться в Сирии вопреки воле сирийского руководства, как не раз подчеркивал президент РФ Владимир Путин. Однако, по его словам, сирийское руководство и ряд стран региона заинтересованы в сохранении российского присутствия.

Министр добавил, что функционал российских сил в Сирии следует переформатировать, так как их присутствие больше не связано с поддержанием законных властей против оппозиционных сил.

«Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — отметил Лавров.

Он также предложил создание гуманитарного хаба в Сирии как одну из очевидных задач, которая может быть полезна не только для сирийцев, но и для других стран региона.

Лавров в этот же день сообщил, что сирийское руководство выразило заинтересованность в присутствии России в республике. При этом он отметил важность того, чтобы всё это соответствовало «новым условиям», в том числе российские военные базы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ