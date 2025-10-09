Аргентинский футболист и тренер ФК «Бока Хуниорс» Руссо умер в возрасте 69 лет
Тренер футбольного клуба (ФК) «Бока Хуниорс», аргентинский футболист, выступавший за ФК «Эстудиантеса» и входивший в состав своей национальной сборной, Мигель Анхель Руссо скончался в возрасте 69 лет. Об этом 8 октября сообщили на сайте «Бока Хуниорс».
«В эту среду (8 октября. — Ред.) стало известно о смерти Мигеля в возрасте 69 лет, который уже более полувека связан с профессиональным футболом. Самое близкое окружение будет особенно оплакивать его утрату», — говорится в заявлении клуба.
Руссо, принесший тренируемой им с 2007 года команде множество триумфов, как отмечается, был настоящим, увлеченным своей деятельностью бойцом как на футбольном поле, так и в жизни.
По информации аргентинского телеканала Todo Noticias (TN), у тренера, главным карьерным достижением которого стала победа «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес в 2007 году, некоторое время назад был диагностирован рак. В публикации отметили, что деятельность Руссо оставила неизгладимый след в спорте.
