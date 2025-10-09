Под Волгоградом в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах ТЭК
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгоградской области произошло несколько возгораний на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), повреждена котельная. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — приводит его слова пресс-служба администрации области в Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящее время пожарные службы ликвидируют возгорание.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 8 октября сообщил, что возгорание травы на площади около 500 кв. м произошло в городе Курчатове в результате падения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что на месте произошедшего работают оперативные службы. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ