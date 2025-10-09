СМИ сообщили о проведении проверки сотрудников Пентагона из-за заявлений о Кирке

Реклама
Происшествия
В Сочи туристическая группа оказалась отрезана от маршрута из-за сильных дождей
Мир
Президент Египта принял решение наградить Трампа орденом Нила
Мир
В аэропорту Тель-Авива началась подготовка к визиту Трампа
Общество
Застрявшую из-за непогоды в Сочи тургруппу эвакуировали вертолетом
Мир
Первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали Красному Кресту в Газе
Мир
Группа освобожденных ХАМАС заложников прибыла на территорию Израиля
Экономика
Китай и США в текущем году сократили товарооборот на 15,6%, до $425,81 млрд
Мир
Черноморский флот опроверг информацию об экстренном всплытии подлодки РФ во Франции
Мир
ЦАХАЛ сообщила о выдвижении колонны Красного Креста к месту передачи заложников
Мир
Трамп прибыл в Тель-Авив для выступления в парламенте Израиля
Общество
Мошенники в Telegram начали использовать номера правоохранительных органов
Общество
Синоптик сообщил о первом снеге в Московском регионе
Мир
Итальянский дизайнер Чезаре Пачотти умер в возрасте 67 лет
Общество
В СРЗП предложили увеличить единое пособие на детей
Мир
В США сообщили о переносе телефонного разговора с Китаем по вопросу пошлин
Мир
По меньшей мере два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Техасе
Мир
Партия Ле Пен внесет резолюцию о вотуме недоверия правительству Франции

Фото: Global Look Press/Liu Jie
Пентагон провел расследование в отношении почти 300 своих сотрудников на предмет критики в комментариях, появившихся после убийства активиста Чарли Кирка. Об этом 8 октября сообщила газета The Washington Post (WP).

«Масштабное продолжающееся расследование, которое до сих пор приводит к небольшому количеству дисциплинарных мер», — говорится в публикации.

По информации издания, многие американские чиновники обеспокоены распоряжением главы Пентагона Пита Хегсета о проверке военнослужащих. По их мнению, данная проверка вызвана необходимостью заглушить критику в адрес «видной фигуры», которая «горячо поддерживала» президента США Дональда Трампа.

Клеймо раздора: убийство Чарли Кирка обнажило раскол внутри США
Больше половины американцев ожидают скорое начало новой гражданской войны

Газета Daily Mail со ссылкой на источники 30 сентября сообщила, что Пит Хегсет опасается за свою безопасность после убийства Кирка. Собеседники издания утверждают, что в последние недели Хегсет часто ругал сотрудников, устраивал гневные тирады и уделял большое внимание вопросам личной безопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

