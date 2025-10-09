СМИ сообщили о проведении проверки сотрудников Пентагона из-за заявлений о Кирке

Пентагон провел расследование в отношении почти 300 своих сотрудников на предмет критики в комментариях, появившихся после убийства активиста Чарли Кирка. Об этом 8 октября сообщила газета The Washington Post (WP).

«Масштабное продолжающееся расследование, которое до сих пор приводит к небольшому количеству дисциплинарных мер», — говорится в публикации.

По информации издания, многие американские чиновники обеспокоены распоряжением главы Пентагона Пита Хегсета о проверке военнослужащих. По их мнению, данная проверка вызвана необходимостью заглушить критику в адрес «видной фигуры», которая «горячо поддерживала» президента США Дональда Трампа.

Газета Daily Mail со ссылкой на источники 30 сентября сообщила, что Пит Хегсет опасается за свою безопасность после убийства Кирка. Собеседники издания утверждают, что в последние недели Хегсет часто ругал сотрудников, устраивал гневные тирады и уделял большое внимание вопросам личной безопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ