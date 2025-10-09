Реклама
Прямой эфир
Мир
Каллас признала неспособность Украины в одиночку оттеснить ВС РФ
Спорт
Российские гимнастки триумфально выступили на III Играх стран СНГ
Авто
Покупатели начали сдавать другие модели Lada ради покупки Lada Iskra в трейд-ин
Интернет и технологии
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз
Спорт
Дорофеев стал автором первого хет-трика среди россиян в новом сезоне НХЛ
Политика
Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана
Мир
Путин и Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе
Политика
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
Общество
В Гидрометцентре сообщили о снежном покрове на 60% территории России
Мир
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече
Происшествия
Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани возросло до 12
Политика
Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном
Мир
FT узнала о планах НАТО провести учения на особых участках у границы с РФ
Армия
Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
Мир
В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею
Политика
В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
Новости компаний
В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга

В ФРГ депутатов от АдГ раскритиковали за празднование дня рождения Путина

0
EN
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Трое депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетили мероприятие, приуроченное ко дню рождения президента России Владимира Путина, из-за чего подверглись критике со стороны других политических партий Германии. Об этом 8 октября сообщило Центрально-Германское радио (MDR).

«Политики из Саксонии-Анхальт осуждают участие трех депутатов ландтага АдГ в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина», — говорится в материале.

В числе участников были депутаты земельного парламента Саксонии-Анхальт Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Их действия вызвали мощную критику со стороны представителей других политических сил Германии.

Сила в тяжести: ФРГ усилила давление на противников антироссийских санкций
Берлин намерен убедить Братиславу не препятствовать новым ограничениям — что она может получить взамен

Посол России в Германии Сергей Нечаев 7 октября получил позолоченную серебряную монету, посвященную Путину. Уточнялось, что в Германии было продано уже приблизительно 4 тыс. подобных серебряных изделий.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025