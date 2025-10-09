В ФРГ депутатов от АдГ раскритиковали за празднование дня рождения Путина
Трое депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетили мероприятие, приуроченное ко дню рождения президента России Владимира Путина, из-за чего подверглись критике со стороны других политических партий Германии. Об этом 8 октября сообщило Центрально-Германское радио (MDR).
«Политики из Саксонии-Анхальт осуждают участие трех депутатов ландтага АдГ в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина», — говорится в материале.
В числе участников были депутаты земельного парламента Саксонии-Анхальт Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Их действия вызвали мощную критику со стороны представителей других политических сил Германии.
Посол России в Германии Сергей Нечаев 7 октября получил позолоченную серебряную монету, посвященную Путину. Уточнялось, что в Германии было продано уже приблизительно 4 тыс. подобных серебряных изделий.
